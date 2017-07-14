Мультипликаторы выразили надежду на успех в конкуренции благодаря льготам

Налоговые преференции для российских мультипликационных компаний, которые поручил ввести президент Владимир Путин, дадут отрасли дополнительные ресурсы, которые позволят компаниям конкурировать на зарубежных рынках. Такое мнение РИА Новости высказал директор студии «Анимаккорд», сопродюсер мультсериала «Маша и Медведь» Дмитрий Ловейко.

«Мы научились делать хороший продукт, мы научились конкурировать на российском рынке, и нам нужно учиться конкурировать не только на нашем рынке, но и на других, для этого нужен дополнительный ресурс. И вот эти налоговые преференции должны нам его дать», — сказал он.

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В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова отметила, что льготная ставка страховых взносов для мультипликационной отрасли позволит направить высвободившиеся средства на поддержку производства анимации, увеличить объем и качество. Она назвала решение главы государства существенной инфраструктурной поддержкой, которая направлена на развитие отрасли.

Продюсер Wizart Animation Юрий Москвин рассчитывает, что введение пониженных тарифов страховых взносов и налоговые льготы для российских организаций анимационного кино позволит индустрии мультипликации выйти на новый уровень.

По его словам, российские компании будут более конкурентоспособны как на российском рынке анимации, так и на западных рынках, смогут делать более качественный материал. «Наша задача — делать более интересный, дорогостоящий продукт. Любые льготы помогают сделать это», — отметил Москвин. Он добавил, что введение налогообложения как для IT-компаний вполне логично, так как отрасли смежные.

31 мая Путин провел встречу с представителями ведущих российских мультипликационных студий — «Союзмультфильм», «Мельница», «Рики», «Анимаккорд», «Визарт» и «КиноАтис», в рамках которой обсуждались проблемы и перспективы развития анимационной индустрии в России. По ее итогам глава государства поручил правительству до 1 сентября внести в законодательство о налогах и сборах изменения, предполагающие понижение тарифов страховых взносов для отечественных мультипликаторов.