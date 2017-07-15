СМИ узнали о взломе почты «главного разведчика Госдепа по России»

Почтовый аккаунт сотрудника Госдепартамента США был взломан неизвестными, после чего набор писем поступил на ящики неизвестного числа получателей. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

В сопроводительном тексте, написанном от имени хакера «Джонни Уокер», поясняется, что в архив включена переписка между официальными лицами, агентами ЦРУ и других разведывательных ведомств, основными СМИ, неправительственными организациями и международными фондами. Переписка охватывает период по меньшей мере двух лет.

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Хакер назвал представленные письма указанием на то, «кто несет ответственность за формирование повестки дня по многих странах мира, особенно там, где ситуация небезопасна».

По данным издания, сотрудник, чей ящик был взломан, работает в подразделении разведки Госдепа, в котором основное внимание уделяется России. Как прокомментировал один из источников, жертва взлома, «вероятно, главный специалист разведки по России во всем американском правительстве». «Он знает больше, чем кто-либо, о том, что там происходит», — сказал собеседник издания.

Госдепартамент не подтвердил и не опроверг подлинность электронных писем.