Белый дом ограничил использование программ Касперского для госструктур

Белый дом исключил «Лабораторию Касперского» из списка поставщиков программного обеспечения, продукция которых одобрена для использования государственными учреждениями США. Как сообщает агентство Reuters, это связано «со страхом проникновения Кремля в американские сети».

По информации журналистов, компанию подозревают «в тесных связях с враждебными российскими разведывательными службами, обвиненными в кибератаках на Соединенные Штаты».

В «Лаборатории Касперского» заявили агентству, что у компании «нет никаких связей с каким-либо правительством, компания никогда не помогала и не будет помогать ни одному правительству в попытках кибершпионажа. Мы оказались в центре геополитической борьбы, в которой каждая из сторон пытается использовать нас как пешку в своей игре».

11 июля Bloomberg Businessweek сообщил, что «Лаборатория Касперского» по заказу ФСБ якобы разработала секретную систему защиты от DDoS-атак, устанавливающую местонахождение хакеров. В компании позднее опровергли эту информацию, заявив, что сотрудничают с правоохранительными органами разных стран мира, в том числе и российскими, проводя техническую экспертизу и анализ вредоносного софта при расследовании киберинцидентов. При этом, по словам представителя фирмы, от ФСБ никогда не поступало официального запроса с предложением создать защиту от DDoS-атак или принять участие в проекте по ее разработке.

3 июля основатель и исполнительный директор компании Евгений Касперский заявил, что готов раскрыть исходные коды своих программ американским властям. Также он отметил, что не возражает против того, чтобы дать показания в Конгрессе.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения. Президент Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.

