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Белый дом ограничил использование программ Касперского для госструктур

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Белый дом исключил «Лабораторию Касперского» из списка поставщиков программного обеспечения, продукция которых одобрена для использования государственными учреждениями США. Как сообщает агентство Reuters, это связано «со страхом проникновения Кремля в американские сети».

По информации журналистов, компанию подозревают «в тесных связях с враждебными российскими разведывательными службами, обвиненными в кибератаках на Соединенные Штаты».

В «Лаборатории Касперского» заявили агентству, что у компании «нет никаких связей с каким-либо правительством, компания никогда не помогала и не будет помогать ни одному правительству в попытках кибершпионажа. Мы оказались в центре геополитической борьбы, в которой каждая из сторон пытается использовать нас как пешку в своей игре».

11 июля Bloomberg Businessweek сообщил, что «Лаборатория Касперского» по заказу ФСБ якобы разработала секретную систему защиты от DDoS-атак, устанавливающую местонахождение хакеров. В компании позднее опровергли эту информацию, заявив, что сотрудничают с правоохранительными органами разных стран мира, в том числе и российскими, проводя техническую экспертизу и анализ вредоносного софта при расследовании киберинцидентов. При этом, по словам представителя фирмы, от ФСБ никогда не поступало официального запроса с предложением создать защиту от DDoS-атак или принять участие в проекте по ее разработке.

3 июля основатель и исполнительный директор компании Евгений Касперский заявил, что готов раскрыть исходные коды своих программ американским властям. Также он отметил, что не возражает против того, чтобы дать показания в Конгрессе.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения. Президент Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.

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