Омбудсмен проверит изъятие дочери у россиян в Эстонии из-за отсутствия ремонта

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проверяет информацию об изъятии ребенка из семьи россиян в Эстонии. Об этом говорится в субботу, 15 июля, на сайте омбудсмена.

«На данный момент мы на связи с посольством, проведены переговоры по этому случаю с уполномоченными структурами, в ближайшее время будут направлены необходимые запросы», — отмечается в сообщении. Подчеркивается, что все дальнейшие шаги должны предприниматься в интересах семьи.

Об изъятии восьмилетней Изабеллы сообщила адвокат Виолетта Волкова. По ее словам, родителям — гражданам России Анатолию Газаряну и Анне Михайловой — разрешены 15-минутные встречи с ней через день, пишет Sputnik.

Юрист рассказала, что формальной причиной стало то, что в квартире давно не было ремонта. Кроме того, представители органов опеки обратили внимание на запах сигаретного дыма в помещении и заявили, что находящиеся в шкафах книги — это хлам, который нужно убрать. Волкова добавила, что семья собиралась в Москву, но девочку забрали за три дня до отъезда.

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Отец сообщил, что социальные работники изначально обещали не беспокоить семью до 1 августа, чтобы он с женой смог привести квартиру в порядок, однако 11 июля в сопровождении полицейских пришли за его дочерью. Кроме того, через три дня после этого без ведома родителей состоялся суд, принявший решение об изъятии Изабеллы из семьи до 29 октября.

Газарян рассказал, что он и его жена — инвалиды, живут в стесненных финансовых обстоятельствах и не могут позволить полный ремонт квартиры. Он также отметил, что курят они редко, только на кухне и в отсутствие дочери. При этом у соцработников никогда не было нареканий к семье, однако служащие сменились и стали высказывать претензии.

В частности, они посетили семью в неудачный момент — в доме проводится ремонт и представители квартирного товарищества в отсутствие хозяев поменяли окна. Старые рамы все еще оставались в помещении, поскольку Газарян физически не в состоянии самостоятельно их вынести.

Соцслужбы отбирают детей у родителей из России за границей не в первый раз. В частности, несколько таких случаев происходили в Финляндии.