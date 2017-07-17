Президентом Индии станет неприкасаемый

Президентом Индии второй раз в истории станет неприкасаемый. Об этом сообщает в понедельник, 17 июля, BBC News.

На пост претендуют два человека — губернатор восточного штата Бихар Рам Натх Ковинд и оппозиционный кандидат Мейра Кумар, юрист и бывший дипломат. Оба они относятся к далитам — ряду каст, которые в прошлом называли неприкасаемыми.

Материалы по теме Правда о неприкасаемых Как живут и чем занимаются низшие касты в Индии

Выборы президента в Индии непрямые — голосует коллегия выборщиков, сформированная из членов парламента и законодательных собраний штатов. Они начались 17 июля в 10 утра по местному времени (07:00 мск). Результаты будут объявлены 20 июля.

Победитель выборов сменит Пранаба Мукерджи, который занимает пост главы государства с 2012 года. В Индии уже был президент-далит: Кочерил Раман Нараянан находился на этой должности с 1997 по 2002 годы. У индийского президента мало реальной власти, он по большей части выполняет представительские функции, а основные политические решения принимаются правительством во главе с премьер-министром.