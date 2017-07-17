ЕС одобрил торговые преференции Украине на три года

Совет Евросоюза одобрил временные торговые преференции для Украины сроком на три года. Об этом говорится в распространенном в понедельник, 17 июля, заявлении Совета ЕС. Решение вступит в силу с 1 сентября 2017 года.

«Благодаря сегодняшнему решению мы позволим ввозить в ЕС большее количество украинских продуктов. Наш долг — поддерживать Украину, укреплять политические и торговые связи с ней, особенно во время конфликта на ее территории», — отмечается в заявлении.

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Принятый документ предусматривает введение дополнительных квот, по которым производители из Украины смогут беспошлинно ввозить свою продукцию на европейский рынок. В первую очередь это касается аграриев: ЕС выделяет Киеву ежегодную квоту на беспошлинный ввоз помидоров (три тысячи тонн), пшеницы (65 тысяч тонн), кукурузы (625 тысяч тонн), ячменя (325 тысяч тонн).

Торговые преференции вводятся в рамках соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В документе подчеркивается, что одним из главных требований к Киеву остается борьба с коррупцией и соблюдение демократических стандартов.

28 июня введение преференций одобрил Совет Евросоюза. Они дополнят действующие с 2016 года положения о торговле, закрепленные в соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом с 2016 года действует во «временной форме». Документ не может вступить в силу до тех пор, пока его не подпишет единственная оставшаяся сторона — Нидерланды.