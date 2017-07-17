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Путин присвоил звание Героя России погибшему при испытании МиГ-29 летчику

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Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно летчику Сергею Рыбникову, погибшему при испытании самолета МиГ-29 в Подмосковье. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 17 июля.

Кроме того, за мужество и профессионализм во время полета на МКС президент наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней космонавтов Юрия Маленченко, Сергея Волкова и Михаила Корниенко.

Рыбников, пилот истребителя МиГ-29КУБ, упавшего в районе подмосковного города Воскресенск, скончался в больнице 5 декабря 2014 года. Причиной смерти стали травмы, полученные при катапультировании.

По данным следствия, учебно-боевой истребитель упал 4 декабря во время испытательного полета возле деревни Чемодурово Воскресенского. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

МиГ-29КУБ — учебно-боевая версия палубного многофункционального истребителя МиГ-29К, предназначенного для базирования на авианосцах.

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