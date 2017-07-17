В Совфеде объяснили «странные» идеи США в отношении дипсобственности России

Москва не должна отказываться от попыток выстроить конструктивные отношения с США из-за ситуации с российской дипломатической собственностью, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Его слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 17 июля.

«На мой взгляд, здесь мы имеем все-таки не тот случай, когда нужно рубить все концы. Российско-американские отношения, во многом определяющие безопасность в мире, абсолютно самоценны, и ни о каких амбициях не может быть и речи», — сказал сенатор. Он выразил надежду, что российские дипломаты помогут «своим американским коллегам найти выход из ситуации».

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По его мнению, действующая американская администрация вспоминает «недобрым словом своих предшественников, заваривших эту кашу». «Но как бы то ни было, расхлебывать ее уже приходится команде Дональда Трампа, и, похоже, она не очень представляет, как это сделать без потери лица. Отсюда и странные попытки обусловить возвращение российской дипсобственности получением "чего-то взамен", равно как и увязать эту проблему с нашими действиями в Сирии», — пояснил он.

Ранее в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон должен вернуть Москве принадлежащие ей объекты недвижимости, не ставя никаких условий. Так он прокомментировал заявление высокопоставленного чиновника Белого дома о том, что американские власти потребуют «что-то взамен».

14 июля заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка заявил, что руководство Соединенных Штатов хочет увидеть «добросовестность» России — в частности, в сирийском вопросе.

В конце декабря 2016 года уходящая администрация президента США Барака Обамы закрыла российским дипработникам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.