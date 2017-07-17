Верховный суд разработал формулу независимости судебных решений

Пленум Верховного суда (ВС) России поддержал законопроект о создании пяти отдельных апелляционных и девяти кассационных судов в системе общей юрисдикции. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает РАПСИ.

План реформ, предложенный председателем ВС Вячеславом Лебедевым, был принят еще 13 июля. Изменения, как полагают эксперты, должны исключить возможные связи между судами и региональными властями, а также благотворно повлиять на инвестиционный климат страны.

По предварительным подсчетам, для работы в кассационных судах потребуется 723 судьи, а для апелляционных — 181. Реформа обойдется бюджету примерно в 4,4 миллиарда рублей. Города, в которых будут созданы новые структуры, пока точно не определены. Однако, по имеющейся информации, кассационные суды могут появиться в Москве, Калуге, Казани, Краснодаре, Перми, Кемерово или Владивостоке, а апелляционные — в Санкт-Петербурге, Воронеже, Иваново, Краснодаре, Сочи, Нижнем Новгороде или Томске.

Авторы законопроекта, в частности, предлагают исключить полномочия, относящиеся к рассмотрению дел по кассационным жалобам, из компетенции президиумов судов субъектов. Благодаря этому планируется обеспечить баланс между независимостью судов и иерархичной структурированностью судебной системы. «Инстанции разные, но суд-то — один коллектив. Поэтому резонно каждую инстанцию разделить, чтобы она была самостоятельной», — поясняет Лебедев.

Еще одной проблемой, которую планируется решить с помощью реформы, является неравная система обжалования, действующая в судах общей юрисдикции. Кассационные суды получат право рассматривать жалобы на вступившие в законную силу судебные акты, принятые и районными, и областными, и апелляционными судами. Таким образом, они полностью заменят президиумы областных, районных и других судов.

В то же время из ведения Верховного суда будет исключено рассмотрение дел по жалобам на не вступившие в законную силу решения нижестоящих судов.

Кроме того, проект должен оптимизировать нагрузку на судей путем перераспределения полномочий внутри системы и сокращения загруженности самых востребованных работников. Так, полномочий по формированию составов для рассмотрения конкретных дел будут лишены зампреды региональных и вновь создаваемых судов.