В Армении отказались дать русскому языку статус государственного

Русский язык не получит в Армении статус государственного, в повестке Еревана этот вопрос не стоит. Об этом заявил председатель комиссии по внешним связям армянского парламента Армен Ашотян, передает Sputnik Армения.

«Хочу пресечь на корню нездоровые обсуждения, которые во многом возникли из-за оплошности СМИ. Русский для нас — язык всемирного значения, но в нашей повестке нет и не будет вопроса о придании ему статуса официального и закреплении его в Конституции», — сказал Ашотян.

Он добавил, что переговоры с российской стороной о признании армянских водительских прав в других форматах будут продолжаться.

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17 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Еревану закрепить русский язык в качестве официального для того, чтобы ее граждане также подпадали под закон, разрешающий гражданам Армении связанную с вождением работу в России без российских водительских прав. Об этом он сказал на встрече с председателем Национального Собрания Армении Арой Баблояном, передавали РИА Новости.

14 июля Госдума приняла поправки, разрешающие гражданам трех стран СНГ работать в России по национальным правам. Изменения касаются граждан Белоруссии, Казахстана и Киргизии, где русский является официальным языком.

С 1 июня в России вступил в силу запрет на использование иностранных водительских прав лицами, работающими на территории страны в сфере перевозок. Отмечалось, что данная норма во многом вызвана недостаточным владением русским языком водителями-иностранцами.