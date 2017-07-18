Банк России провел перестановки в руководстве

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина приняла решение о кадровых назначениях в руководстве ЦБ и изменениях в распределении обязанностей между зампредами регулятора с 1 сентября. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Решения связаны с уходом по собственному желанию первого зампреда Георгия Лунтовского. Его место займет заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова. Она будет курировать департамент национальной платежной системы, департамент информационных технологий, департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов, департамент наличного денежного обращения, а также Росинкас.

В свою очередь, новым зампредом ЦБ станет Руслан Вестеровский, ныне возглавляющий департамент кадровой политики. Он будет курировать деятельность своего бывшего департамента, а также департамента экспертизы, методологии и контроля закупок.

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Еще один зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин займется департаментом финансового мониторинга и валютного контроля, главным управлением безопасности и защиты информации и межрегиональным центром безопасности Банка России. Главный бухгалтер — директор департамента бухгалтерского учета и отчетности Андрей Кружалов будет курировать операционный департамент, финансовый департамент и департамент полевых учреждений.

Наконец, заместитель председателя ЦБ Виктор Берестовой будет курировать административный департамент.

Ранее 18 июля «Коммерсантъ» написал, что Лунтовский может возглавить новое банковское объединение, которое должно появиться взамен Ассоциации российских банков (АРБ), утратившей доверие крупнейших игроков рынка.