Матвиенко сравнила ЦБ с увлекшимся процессом оздоровления лекарем

ЦБ следует обратить внимание на эффективность деятельности по финансовому оздоровлению банков — необходимо стимулировать их сокращать издержки путем слияний. Об этом в понедельник, 26 июня, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

По ее словам, сейчас ситуация с санацией кредитных организаций далека от идеальной. «Банки оздоравливаются годами. Все это время они нарушают обязательные нормативы, имеют отрицательный капитал. И неуклонно наращивают балансы. Создается впечатление, что "лекарю" нравится сам процесс лечения», — сказала Матвиенко.

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Также она предложила Центробанку и бюджетному комитету Совфеда обсудить вопрос регулирования инвестиционного страхования жизни, популярность которого растет, но реальная оценка рисков потребителю неизвестна. «Нередко инвестиционные предложения банков преподносятся таким образом, что вкладчики принимают их за вклады. И не подозревают, что не имеют страховки от АСВ (Агентство по страхованию вкладов — прим. «Ленты.ру»)», — отметила она.

8 июня зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что новый механизм санации российских банков через Фонд консолидации может заработать в конце июля 2017 года.

В мае первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что процесс оздоровления финансовых рынков практически завершен.

ЦБ занялся активным оздоровлением российского финансового сектора в 2013 году. Тогда Банк России начал регулярно отзывать лицензии у кредитных организаций. Инициатором процесса стала назначенная тогда же на пост руководителя регулятора Эльвира Набиуллина. За последние годы число банков в стране сократилось почти на треть.