Дожди нанесли Китаю ущерб в 32 миллиона долларов

Сильные ливни на востоке Китая нанесли ущерб в размере 220 миллионов юаней (32 миллионов долларов). Об этом со ссылкой на Министерство гражданской администрации КНР сообщает ТАСС.

Полностью уничтожены более трех тысяч строений, больницы работают в усиленном режиме из-за наплыва пациентов. В общей сложности за последние дни от дождей пострадали более 360 тысяч человек, проводится массовая эвакуация жителей отдельных районов провинций Хубэй, Шаньдун, Цзянсу, Аньхой и Хэнань.

Дожди на востоке и в центральных провинциях Китая начались 22 июня. В зоне бедствия оказались более 12,2 миллиона жителей.

В провинции Хунань 83 человека погибли или пропали без вести, разрушены 53 тысячи жилых домов еще 18 стали жертвами наводнения в провинции Цзилинь. На ликвидацию последствий наводнения брошены 52 тысячи военнослужащих, полицейских, пожарных и работников правительственных ведомств, отмечает китайское агентство.