Названы страны-лидеры по длительности пребывания туристов из России

Австралия оказалась лидером по числу путешественников из России, которые остаются там на срок свыше двух недель. Об этом эксперты туристического сервиса OneTwoTrip рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав информацию о забронированных с июня 2016 по июнь 2017 года авиабилетах из России. В итоге они составили рейтинг из десяти государств.

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На втором месте данного списка находится Новая Зеландия, замыкает тройку Аргентина. В топ-10 в порядке убывания также были включены Филиппины, Таиланд, Камбоджа, Индонезия, Непал, Малайзия и Бахрейн.

Как отмечают в OneTwoTrip, прямой перелет из Москвы в Австралию занимает более 18 часов в один конец. Средняя стоимость билета туда-обратно составляет 62 тысячи рублей.

На путешествие в Новую Зеландию уходит более суток, при этом приходится делать в среднем две пересадки. Цена билета в оба конца — 71 тысяча рублей. В Аргентину прямых рейсов из российской столицы тоже нет, время в пути — минимум 19 часов. За перелет придется заплатить около 70 тысяч рублей.

В июне 2016 года стало известно о туристе, который отдал более 113 тысяч рублей за авиабилет из Крыма в австралийский город Аделаида. Путешествие осуществлялось с двумя пересадками — в Дубае и Москве.

