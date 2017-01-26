В Новой Зеландии заявили о туалетном кризисе в связи с наплывом туристов

В Новой Зеландии из-за притока туристов резко возросла нагрузка на общественные уборные. В этой связи в стране заговорили о кризисной ситуации с публичными туалетами, пишет газета The Guardian.

Туристы, которым не удается справить естественные нужды в уборных, делают это на улице рядом с ними. Кроме того, новозеландцев возмущает, что некоторые путешественники могут умываться в общественных санузлах, стирать там одежду и мыть посуду. Речь идет об отдыхающих, которые ради экономии не останавливаются в отелях, а живут в палатках.

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Критическая ситуация с туалетами, в частности, сложилась в находящемся на Северном острове регионе Таранаки, особенно популярном среди иностранных гостей.

Джон Седжент (John Sergeant), представитель администрации района Южный Таранаки, заявил о множестве туристов, испражняющихся в общественных местах. По его словам, такое поведение является абсолютно неприемлемым с точки зрения культуры и защиты окружающей среды.

«Таким образом, у нас есть серьезная проблема, которую необходимо срочно решать», — отметил он. По словам чиновника, местные власти намерены провести посвященное туалетному кризису совещание. Схожие трудности с нехваткой уборных возникают и в других популярных у отдыхающих городах и регионах страны.

В 2016 году в Новой Зеландии побывало рекордное число зарубежных гостей — свыше 3,4 миллиона, что сопоставимо с населением этого государства (4,5 миллиона).

В декабре 2016 года стало известно о планах властей Китая устроить «туалетную революцию» ради привлечения туристов в страну. Тогда сообщалось, что в КНР решили отремонтировать и построить в общей сложности 100 тысяч общественных уборных.