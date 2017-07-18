Бывшего вице-губернатора Алтайского края и его супругу осудили за взятки

Бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов приговорен к восьми годам и одному месяцу в колонии строгого режима за получение взяток на общую сумму в 2,5 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР), поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 18 июля.

Суд также оштрафовал бывшего чиновника на 4,5 миллиона рублей. Его супруга за посредничество в передаче денег получила пять лет и один месяц лишения свободы условно. Ей назначен штраф в 1,7 миллиона рублей.

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Чета была арестована 16 марта 2016 года. За две недели до этого Татьяна Денисова была задержана с 200 тысячами рублей, предназначенными для ее супруга.

Юрий Денисов занимал посты заместителя губернатора и начальника главного управления образования и молодежной политики. Суд установил, что с ноября 2009 года по март 2016 года он получал от руководителей трех подведомственных ему учреждений системы образования взятки в виде денег и имущества. Взамен вознаграждения Денисов выделял им субсидии из бюджета на программы по развитию, а также за определенные кадровые решения. Следователи установили четыре эпизода получения им взяток.