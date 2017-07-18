Добыча сланцевой нефти в США вырастет восьмой месяц подряд

Добыча сланцевой нефти в США в августе вырастет восьмой месяц подряд. Об этом говорится в прогнозе Управления энергетической информации (EIA), передает Reuters. Добыча вырастет на 112 тысяч баррелей, до 5,585 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти на крупнейшем нефтяном бассейне США — Пермиан — в августе составит 2,535 миллиона баррелей в сутки, что превышает показатель июля на 64 тысячи бочек в день. Производство на месторождении Игл-Форд в августе вырастет на 27 тысяч, до 1,387 миллиона баррелей в сутки. Это самый высокий показатель с февраля 2016 года.

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Кроме того, добыча на месторождении Баккен в Северной Дакоте обновит максимум с ноября 2016 года и вырастет на 3,5 тысячи баррелей, до 1,043 миллиона.

Также EIA прогнозирует увеличение добычи газа на всех крупных сланцевых формациях в августе.

По данным EIA, американские добытчики в июне пробурили 1026 скважин и ввели в эксплуатацию 872. Число пробуренных, но не введенных в эксплуатацию скважин достигло исторического максимума — 6031.