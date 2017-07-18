Власти Эстонии отказались обосновать изъятие ребенка из семьи россиян

Власти Эстонии подтвердили информацию об изъятии ребенка из семьи российских граждан, проживающих на территории страны, но отказались объяснить, почему это было сделано. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает портал ERR.

По имеющейся информации, в министерстве социальных дел Эстонии не стали комментировать этот случай в целях «защиты личных данных ребенка». В свою очередь советник канцлера юстиции республики Владимир Свет заявил, что решение об изъятии детей может быть принято исключительно на основании «очень веских причин».

«Изъятие детей из семьи — это одна из тех мер, которые социальные службы могут применить, когда жизни или здоровью ребенка что-то угрожает. Однако изъятие ребенка из семьи (временное или постоянное) — это в любом случае крайняя мера, до применения которой социальные службы должны применить другие возможные инструменты воздействия на родителей, чтобы обеспечить ребенку нормальные условия проживания», — подчеркнул чиновник.

Он также добавил, что соцслужбы по собственной инициативе не могут забрать ребенка на срок, превышающий трое суток. После этого, по словам Света, должно последовать решение суда.

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15 июля уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о проверке информации об изъятии ребенка у россиян в Эстонии. Изначально об этом сообщила адвокат Виолетта Волкова. По ее словам, восьмилетнюю Изабеллу забрали у Анатолия Газаряна и Анны Михайловой. Родителям разрешили встречаться с девочкой по 15 минут через день.

Формальной причиной изъятия, по словам юриста, стало то, что в квартире давно не было ремонта. Кроме того, представители органов опеки обратили внимание на запах сигаретного дыма в помещении и заявили, что находящиеся в шкафах книги — это хлам, который нужно убрать. Волкова добавила, что семья собиралась в Москву, но девочку забрали за три дня до отъезда.

Сам Газарян утверждал, что он и его супруга — инвалиды, живут в стесненных финансовых обстоятельствах и не могут позволить полный ремонт квартиры. Он также отметил, что курят они редко, только на кухне и в отсутствие дочери. При этом у соцработников никогда не было нареканий к семье, однако после прихода новых служащих семье стали предъявлять претензии.