В сети огорчились неожиданной концовкой смешной рекламы об интернет-зависимости

Видео: FCB Cape Town / YouTube

Посетителей YouTube расстроила социальная реклама о ситуациях, в которые попадают люди, когда не могут оторваться от экранов своих смартфонов. Поначалу смешное видео получило неожиданную развязку.

В ролике показано, как увлеченные смартфонами люди сталкиваются друг с другом, врезаются в столбы и стены, падают с лестниц и в воду. В конце подборки появляется надпись «Вы же даже не умеете одновременно писать и идти». Однако дальше авторы ролика показывают, как неспособность отвлечься от телефона в машине может привести к гибели.

Реклама является частью акции #ItCanWait («Это может подождать»), которую запускает правительство Западно-Капской провинции ЮАР. Она призвана разубедить людей пользоваться мобильными телефонами за рулем.

Запись стала популярная на крупнейшем развлекательном портале Reddit. Пользователи ресурса, перешедшие на YouTube по рекомендации портала, признаются, что ожидали увидеть смешной ролик, и расстроены тем, что увидели в финале. «Это естественный отбор», — констатировали другие.