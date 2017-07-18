Авиасалон МАКС-2019 с большой вероятностью пройдет в парке «Патриот»

Авиасалон МАКС в 2019 году пройдет, скорее всего, не в Жуковском, а в парке «Патриот» в Кубинке — такое заявление сделал на пресс-конференции в рамках МАКС-2017 глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В районе Кубинки уже создан выставочный комплекс со всем необходимым», — заявил Чемезов. По словам главы госкорпорации, в Кубинке уже запланировано переделка взлетно-посадочной полосы.

Ранее 18 июля группа летчиков-испытателей обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой сохранить проведение авиасалона МАКС в Жуковском, на площадке ЛИИ имени Громова. «Злые языки утверждают, что это у нас последний МАКС в Жуковском. Мы обращение от летчиков-испытателей передали Дмитрию Олеговичу [Рогозину]. Если будет возможность, хотелось бы, чтобы посмотрели», — обратился к президенту на открытии летчик-испытатель Роман Таскаев.

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10 июля один из организаторов МАКСа замгендиректора АО «Авиасалон» Николай Занегин назвал предложение о переносе авиашоу нелогичным и затратным. «За прошедшие годы было вложено более 10 миллиардов рублей, чтобы создать инфраструктуру доставки посетителей в Жуковский, а в Кубинке эту непростую проблему еще предстоит решить», — указал Занегин.

Идея о переносе МАКСа в Кубинку на площадку строящегося там парка «Патриот» впервые была высказана от имени отраслевых источников в феврале 2016 года. Официальное заявление Минобороны с этим предложением вышло в сентябре 2016-го.

Параллельно военное ведомство добилось принятия решений о грядущем переносе в Кубинку выставки вооружений сухопутных войск Russia Arms Expo из Нижнего Тагила. Военно-морской салон МВМС переедет с Васильевского острова Санкт-Петербурга в Кронштадт, где создается региональная площадка парка «Патриот».

Международный авиационно-космический салон МАКС проводится раз в два года в подмосковном Жуковском начиная с 1993-го и является одним из крупнейших авиашоу в мире.