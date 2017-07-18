Умер предприниматель Эндрю Полсон

Скончался американский предприниматель Эндрю Полсон, сооснователь издательского дома «Афиша» и SUP Media. Об этом во вторник, 18 июля, на странице в Facebook сообщил глава департамента разработки и дизайна видеопродуктов и технологий Rambler&Co Алексей Казаков.

По его словам, Полсон скончался от рака.

Эндрю Полсон родился в 1958 году в США. В 1993-м он приехал в Россию и обосновался в Москве, где работал в издательском бизнесе. Руководил журналами «Деловые люди», «Понедельник», «Вечерняя Москва». В 1998 году стал одним из основателей и президентом издательского дома «Афиша», который в 1999 году начал выпускать одноименный журнал.

В 2006 году Полсон вместе с бизнесменом Александром Мамутом создал компанию SUP, которая стала крупнейшей в России компанией в сфере интернет-медиа. В 2013 году SUP Media («Газета.Ru», LiveJournal.com, «Чемпионат.com» и другие) была объединена с компанией «Афиша-Рамблер» (интернет-холдинг «Рамблер», «Афиша», «Лента.ру», «Бегун», «Прайс-экспресс» и «Рамблер-Игры») в группу компаний Rambler&Co.