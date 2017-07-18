Полковник польской армии задержан по подозрению в педофилии

Польские полицейские в Поморском воеводстве задержали армейского полковника, подозреваемого в педофилии. Об этом сообщает RMF24.

Офицер договорился о встрече через интернет, как он предполагал, с 14-летней девочкой. Однако под видом подростка с ним общались «ловцы за педофилами», которые сообщили о предстоящем свидании в правоохранительные органы.

Когда полковник пришел в указанное место, там его поджидали сотрудники военной полиции.

Согласно официальным комментариям, на время следствия военный отстранен от исполнения своих обязанностей и переведен в резерв Министерства обороны страны. Решение об аресте подозреваемого будет принято после его допроса.

Следователи также изучают мобильный телефон и компьютер полковника, чтобы установить впервые ли офицер пытался встретится с несовершеннолетней.

12 июля сообщалось, что суд немецкого Аугсбурга (федеральная земля Бавария) приговорил к семи годам и девяти месяцам тюремного заключения буддийского монаха по имени Ганс Д. Он признан виновным в 25 эпизодах растления малолетних. По данным следствия, 62-летний преступник на протяжении 15 лет совершал развратные действия в отношении детей в возрасте от 4 до 13 лет. При обыске у него также были обнаружена детская порнография. Ганс Д. полностью признал свою вину, что позволило провести процесс в особом порядке, не привлекая жертв педофила в качестве свидетелей.