Британского педофила с «набором похитителя» приговорили к тюремному сроку

Британского подданного Патрика Брезовского приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку вступить в половую связь с девушкой, не достигшей возраста сексуального согласия. Об этом сообщает BBC News.

Злоумышленника задержали в ноябре 2016 года — в его автомобиле следователи нашли «набор похитителя»: балаклаву, презервативы, скотч, женские леггинсы, баллончик со слезоточивым газом, два ножа и топор. Кроме того, в «комплект» входил используемый специальными службами проблесковый маячок.

Брезовский пояснил, что связался с 14-летней девушкой через Facebook — она рассказала ему, что страдает от депрессии и унижений в школе, а также склонна к членовредительству.

Мужчина успокоил ее и уговорил приехать к нему, чтобы заняться сексом в машине. Девушка села в автобус и отправилась к нему в город. Об этом прознала ее подруга и рассказала матери девушки — та связалась с полицией. Брезовского задержали.

Как сообщает таблоид Metro, всего за пять месяцев до инцидента злоумышленника поймали в машине с двумя 14-летними девочками, которых он уговорил сбежать из дома — тогда полицию предупредил отец одной из них.