В Подмосковье заменят около 1,5 тысячи лифтов

В многоквартирных домах Московской области планируется заменить около 1,5 тысячи лифтов, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин во вторник, 18 июля. Его слова приводятся на сайте правительства Подмосковья.

«Сейчас идут конкурсные процедуры. Думаю, что замену лифтов мы начнем 20 августа», — сказал Хромушин.

Всего в Подмосковье до конца года запланирован ремонт более трех тысяч домов. На эти цели выделено 16 миллиардов рублей, уточняется в сообщении.

Накануне губернатор Андрей Воробьев отметил активность региональных властей в реализации госпрограмм по сфере жилищно-коммунального хозяйства. Речь, в частности, идет о благоустройстве подъездов.

12 июля сообщалось, что с начала года в многоквартирных домах было отремонтировано более семи тысяч подъездов. Всего в список на 2017-й включено 32 тысячи. За ремонтными работами жители могут следить в режиме онлайн.