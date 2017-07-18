Американский робот-полицейский «покончил с собой»

Патрулирующий торговый центр в Вашингтоне робот Knightscope по ошибке заехал в фонтан и утонул. Очевидцы происшествия называют действия робота самоубийством, пишет The New York Magazine.

«Нам обещали летающие машины, но вместо этого мы получили суицидальных роботов», — прокомментировал произошедшее в своем Twitter пользователь @bilalfarooqui.

По словам представителя компании-производителя, в результате инцидента никто не пострадал. Knightscope проводит расследование случившегося и планирует бесплатно выслать нового робота взамен старого.

Робот используется для отслеживания подозрительной активности на закрытых и открытых пространствах. Так, Uber использует машину для патрулирования парковок. С помощью встроенных датчиков он фиксирует правонарушения, после чего отправляет информацию сотрудникам полиции. Стоимость аренды Knightscope составляет семь долларов в час.

Это не первое происшествие, связанное с роботом-полицейским от Knightscope. Так, летом прошлого года машина в торговом центре сбила 16-месячного ребенка и проехала по его ноге.