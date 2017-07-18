Лоукостер WOW air анонсировал бесплатные авиабилеты для пассажиров

Гендиректор исландской бюджетной авиакомпании WOW air Скули Могенсен (Skúli Mogensen) заявил, что в перспективе билеты для клиентов лоукостера станут бесплатными. Об этом пишет газета The Telegraph.

«В будущем мы будем платить вам (путешественникам — прим. «Ленты.ру») за полеты рейсами нашей авиакомпании», — добавил топ-менеджер. «Если вы доверились нам и забронировали у нас авиабилет, мы снизим для вас его стоимость до нуля и даже предоставим денежное вознаграждение», — пообещал Могенсен.

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В настоящее время ряд авиакомпаний зарабатывает, представляя туристам услуги проката автомобилей, бронирования гостиниц и другие подобные виды сервиса. Эта деятельность в конечном счете может стать даже более выгодной, чем продажа билетов.

В таком случае у WOW air и других перевозчиков будет возможность отказаться от взимания платы за перелет. Если даже они будут платить пассажирам, их бизнес все равно останется рентабельным.

По словам Могенсена, WOW air, возможно, поощрит в будущем деньгами тех клиентов, которые станут публиковать в соцсетях информацию о своем отдыхе и упомянут при этом в постах его компанию.

В ноябре 2016 года глава крупнейшего лоукостера Европы Ryanair Майкл О’Лири говорил, что перевозчик может сделать бесплатными часть билетов в ближайшие пять-десять лет. Авиакомпания будет зарабатывать, разделяя с аэропортами выручку от шопинга пассажиров на территории транспортных узлов, пояснял он тогда.