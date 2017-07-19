Проваливших тест на наркотики военных лишили пособия

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении пособий военнослужащих, которые не смогли пройти тест на наличие наркотиков в организме и были уволены. Соответствующий документ в среду, 19 июля, опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает расширение перечня оснований, при увольнении по которым военным не будет выплачиваться единовременное пособие.

В частности, предлагается не выдавать пособие, если военный не сдал обязательные тесты на наличие в организме наркотических, психотропных веществ и их метаболитов или если он совершил административное правонарушение, связанное с употреблением наркотиков и психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

15 июня стало известно, что в России разрабатываются поправки к закону о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, по которому нижний порог выслуги лет будет повышен.