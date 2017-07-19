Туристка из Австралии стала жертвой диспетчера такси в Домодедове

Столичная полиция начала розыск диспетчера такси в аэропорту «Домодедово», обманувшего туристку из Австралии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, девушка обратилась к сотруднику такси в аэропорту Домодедово и попросила его довести ее до отеля. За поездку она отдала 100 Евро и 2 тысячи рублей, то есть в общей сумме почти девять тысяч рублей. Деньги она передала еще в аэропорту, получив сдачу в размере одной тысячи рублей, и квитанцию. По прибытии на адрес она узнала от водителя, что он получил только 1300 рублей.

Полицию вызвала администратор отеля, к которой обратилась гостья российской столицы. Начата доследственная проверка