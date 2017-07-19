«Съеденного акулой» челябинца возненавидели в сети

Пользователей сети возмутило видеозапись с челябинцем, которого якобы съела акула. Ролик был опубликован на YouTube-канале 74ru и за сутки набрал более 425 тысяч просмотров.

На видео, которое было сделано с применением CGI-графики, юный житель Челябинска по имени Дима прогуливается по парапету моста и дурачится вместе с друзьями. Затем из реки вылезает огромная анимированная акула и под панические выкрики окружающих заглатывает молодого человека.

Ролик вызвал негативную реакцию у пользователей YouTube, которые принялись массово ставить дизлайки, писать нецензурные комментарии и критиковать юных блогеров. «Слышь, дебил, мой город не позорь», — попросил один из них.

«На дворе 2017 год, что за хрень вы снимаете?﻿» — поинтересовался другой.

На момент написания заметки видео набрало более 17 тысяч «пальцев вниз».