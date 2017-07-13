Пользователи со всего мира выразили сочувствие рекламному манекену из России

Пользователи крупнейшего развлекательного портала Reddit обсудили робота-манекена, установленного у входа в один из российских магазинов. Короткое видео с манекеном, опубликованное на портале одним из пользователей, стало вирусным и вызвало жалость у посетителей ресурса.

У манекена в районе груди закрепили автоматическое устройство, вращающее табличку с акциями заведения, которому он принадлежит. Дощечка вертелась настолько быстро, что, по словам иностранцев, разобрать, что на ней написано, невозможно, а значит, цель подобного промоустройства непонятна.

Приспособление показалось юзерам настолько бестолковым, что «даже робот чувствует себя бесполезным». Некоторые признались, что смотрели видео с тревогой. «Этого было бы достаточно, чтобы напугать мою собаку до смерти», — признался один из них. «Настолько страшно, что я бы тоже не находил себе места», — ответил ему другой пользователь. «Это довольно удручающе», — пишет юзер под ником bakere05.

Пользователи шутят, что манекена, по крайней мере, миновала участь работать в секс-индустрии. Некоторые иронизируют над тем, что из-за таких роботов люди теряют свои рабочие места.