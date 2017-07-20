Из берлинскогого аэропорта Шенефельд эвакуированы пассажиры и персонал

Пассажиры и персонал терминала D берлинского аэропорта Шенефельд эвакуированы из-за оставленного без присмотра чемодана. Об этом сообщается в Twitter Управления полиции федеральной земли Бранденбург.

Согласно последней информации, прибывшие на место взрывотехники обследовали оставленный багаж и пришли к выводу, что он не представляет опасности. В то же время сообщается, что работа терминала пока не возобновлена, в связи с чем могут возникнуть задержки рейсов.

11 апреля в терминале А этого же аэропорта также проводилась эвакуация пассажиров и сотрудников из-за обнаружения подозрительного предмета.