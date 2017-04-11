В берлинском аэропорту Шенефельд объявлена эвакуация пассажиров и персонала

В терминале А берлинского аэропорта Шенефельд начата эвакуация пассажиров и персонала. Об этом сообщает Twitter воздушного транспортного узла немецкой столицы.

«В настоящее время саперы обследуют находку. Следуйте указаниям сотрудников службы безопасности», — гласит одна из записей.

Представители воздушной гавани также сообщили, что возможны задержки рейсов.

29 декабря прошлого года в крупнейшем французском аэропорту Руасси Шарль де Голль также проводилась эвакуация пассажиров и персонала из-за подозрительного пакета.

31 августа аналогичные меры предосторожности были предприняты в одном из терминалов аэропорта Франкфурта. Полиция искала подозрительного человека, который покинул зону предполетного досмотра и исчез.