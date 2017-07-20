В Енисей выпустили 316 тысяч мальков сибирского осетра

В Красноярском крае, в рамках проекта по пополнению запасов водных ресурсов, в реку Енисей выпустили в 316 тысяч мальков сибирского осетра, передает «Таймырский телеграф».

На проведение этой экологической акции компания «Норникель» потратила 30 миллионов рублей, заключив договор со специализированной фирмой на искусственное воспроизводство молоди.

По словам директора регионального представительства компании Алексея Дьяченко, выпуск мальков — это один из пунктов масштабной экологической программы «Норникеля».

3 июля сообщалось о запуске этой компанией проекта по утилизации диоксида серы на Надеждинского металлургического завода. К 2023 года объем вредных выбросов сократится на 80 процентов.