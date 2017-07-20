Глядящего на «базу ФСБ» Порошенко в образе свиньи из Angry Birds высмеяли в сети

Пользователи социальных сетей обсуждают визит президента Украины Петра Порошенко в Грузию и, в том числе, его поездку на границу с частично признанным государством Южная Осетия.

В интернете обратили внимание на видео, опубликованное в Twitter Порошенко 19 июля. На записи украинский лидер смотрит в бинокль, при этом крышка прибора располагается в районе его носа.

Видео: @poroshenko / Twitter

Кто-то из пользователей в графическом редакторе нарисовал на крышке две черные точки, так чтобы она стала похожей на пятачок свиньи. Данный кадр и стали распространять и комментировать в соцсетях, сравнивая президента с этим животным.

Например, некоторые, как пишет «Русская весна», вспомнили об игре Angry Birds, где нужно с помощью рогатки стрелять птицами по зеленым свиньям. Была и такая реакция на увиденное: «Свиное рыло и сквозь бинокль проявляется» или «Истинное лицо ничем не скроешь!»

«Да, удачное фото. Жаль что "велкоповажный" собственной персоной в тви не ходит, многое о себе бы узнал, меньше бы тормозил, наверное», — отметил один из комментаторов.

Ряд юзеров нарек бинокль свиноклем, а также, шутя, предположил, что он сделан на заказ. «Ну, две дырочки прифотошопили, но как в точку-то!!!», — написала пользователь Facebook.

Как сообщает «Комсомольская правда в Украине», в бинокль Порошенко, которого сопровождал грузинский президент Георгий Маргвелашвили, смотрел «на базу ФСБ, которую построили на границе с Грузией». Над этим также посмеялись в соцсетях.

Как пояснил «Ленте.ру» эксперт, на опубликованных фотографиях из района, который посетил украинский лидер, зафиксирована не база ФСБ, как утверждают в Киеве, а база российской Погранслужбы. Это ведомство структурно входит в Федеральную службу безопасности России.

