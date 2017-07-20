К 2019 году в Мурманской области построят самую мощный в России радиолокатор

В Мурманской области к 2019 году построят использующий современные технологии аналог радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж». РЛС станет самой мощной в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «РТИ».

«РЛС будет построена на возвышенности [на высоте более 400 метров над уровнем моря]», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что «эта станция принципиально нового технического уровня, с более серьезными характеристиками». РЛС будет обеспечивать радиолокационный контроль основных ракетоопасных направлений и воздушно-космического пространства над Арктикой.

Концерн РТИ выполняет функции головного исполнителя работ по созданию информационных средств воздушно-космической обороны наземного базирования и организации технической эксплуатации средств ракетно-космической обороны.

«Воронеж» — радиолокационная станция высокой заводской готовности наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении, работающая в различных диапазонах радиоволн. Эти РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.