Власти пообещали реконструировать 18 арктических аэропортов

В России запустят программу реконструкции 18 арктических аэропортов. Об этом ТАСС сообщил спецпредставитель президента России Сергей Иванов.

«Не за один год конечно, а постепенно мы восстановим и реконструируем всю систему арктических аэропортов от Певека до Мурманска, что конечно будет способствовать экономическому и хозяйственному развитию Арктики», — заявил Иванов в ходе совещания по вопросам реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Алыкель, которое состоялось сегодня в Норильске с участием представителей федеральных, краевых, муниципальных властей, топ-менеджеров «Норникеля», руководителей ООО «Аэропорт Норильск» и авиакомпании NordStar.

По словам руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько, оценка необходимых объемов инвестиций не определена.

В апреле сообщалось, что в Мурманской области реконструируют два аэропорта: в Мурманске и Хибинах.

В декабре 2016 года правительство Мурманской области заявило, что в строительство нового Мурманского транспортного узла (МТУ) инвестируют 145 миллиардов рублей. МТУ должен стать ядром первой Кольской опорной арктической зоны России.