Популярного блогера оштрафовали в Таиланде за порчу железной дороги

Власти Таиланда обвинили автора популярного YouTube-канала My Mate Nate в порче имущества железной дороги после того, как тот опубликовал ролик со сплющиванием монет на путях. Об этом сообщает Mashable.

23-летнего Натана Бартлинга (Nathan Bartling) обвиняют в нарушении правил поведения на железнодорожных путях. Тайская полиция обнаружила на рельсах 38 раздавленных монет. Блогер вместе с полицейскими и представителями государственной железной дороги Таиланда провели пресс-конференцию, в ходе которой Бартлинг принес официальные извинения.

Отмечается, что ему должны назначить штраф в размере около 100 батов (около 175 рублей).

Кроме того, местные правоохранительные органы обратили внимание на еще один ролик американца, в котором он продемонстрировал поведение своей кошки при виде скорпиона. Несмотря на то что официальные претензии по этому эпизоду не выдвинуты, Бартлинга могут обвинить в жестоком обращении с животными.

На сайте Change.org тайские пользователи сети запустили петицию с просьбой выслать американца из страны. Она адресована властям Таиланда и собрала уже более 66 тысяч подписей. Местные жители возмущены поведением приезжего и отмечают, что это не первый раз, когда он ведет себя вызывающе. Так, в петиции упоминается, что блогер публиковал видео, в котором высмеивал не говорящих по-английски тайцев и обзывал их.

Американский блогер переехал в Таиланд около четырех лет назад. Там он создал свой канал и набрал более трех миллионов подписчиков благодаря своим популярным пранкам.