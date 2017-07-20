Великобритания предупредила ЕС о возможности возврата ядерных отходов

Великобритания поставила в известность ЕС о возможности возвращения ядерных отходов после Brexit. Об этом сообщает Financial Times (FT).

В распоряжении издания оказался документ, обозначающий позицию Лондона по вопросу о ядерном регулировании на переговорах по выходу страны из Евросоюза (Brexit). В нем предусмотрено право королевства возвращать радиоактивные материалы в страну происхождения.

«Это может быть напоминанием о том, что судно с плутонием может оказаться в гавани Антверпена, если не будет договоренности», — заявил один из экспертов в атомной области.

Великобритания импортировала отработавшее ядерное топливо из остальной Европы с 1970-х годов для переработки на заводе в городе Селлафилд (графство Камбрия). Сейчас здесь находится 126 тонн отходов, пятая часть из которых были привезены из Германии, Швеции, Италии и других стран ЕС.

FT напоминает, что проблема ядерного регулирования стала одной из самых острых на ранних этапах переговоров о выходе Великобритании из ЕС. Еще весной королевство заявило о выходе из Евроатома — структуры определяющей использование атомных технологий в мирных целях в Европе. При этом ведущие представители британской атомной промышленности настаивают на поиске варианта сохранения членства в Евратоме. Если это окажется невозможным, они предлагают договориться о расширенном соглашении о переходном периоде для создания новой системы регулирования.