Новый тяжелый транспортник получит авиадвигатель ПД-35

Перспективный тяжелый транспортный самолет с грузоподъемностью 80 тонн, проектируемый сейчас в России, может получить двигатели ПД-35. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил источник в авиапроме.

Ранее сообщалось, что проект ПД-35 используется в качестве базы для создания мощного авиадвигателя, предназначенного для совместного российского-китайского широкофюзеляжного авиалайнера (ШФДМС).

Представитель ОДК отказался называть «Ленте.ру» конкретные проекты, на которых может применяться ПД-35, но отметил, что ШФДМС — не единственный самолет, где двигатель может быть установлен. По его словам, разработка двигателя находится только в самом начале.

Ранее,18 июля 2017 года, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что двигатель ПД-35 будет выведен на испытания не ранее 2020 года.

ПД-35 с лета 2016 года создается кооперацией из пермского АО «Авиадвигатель» и рыбинского НПО «Сатурн». Объем инвестиций в проект двигателя составляет 180 миллиардов рублей в расчете на шесть лет. Примерно треть из них будет потрачено на строительство испытательных стендов и лабораторий.