Военные получат С-500 с опозданием

Военные получат зенитную ракетную систему (ЗРС) С-500 в 2020 году. Об этом в четверг, 20 июля, сообщил замглавы концерна «Алмаз-Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, передает «Интерфакс».

По его словам, работа над ЗРС идет по графику. В настоящее время заканчиваются испытания зенитной управляемой противоракеты, предназначенной для перехвата целей в верхних слоях атмосферы.

24 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поставки в войска С-500 начнутся в 2019 году. По словам Шойгу, они повысят эффективность борьбы со средствами воздушно-космического нападения.

По действующей Госпрограмме вооружений ранее предполагалось, что в 2015-2020 годах военные получат 10 серийных дивизионных комплектов этой системы.

Разработка зенитной ракетной системы ПВО/ПРО С-500 (в разные годы в качестве предположительного наименования фигурировали «Прометей» и «Триумфатор») была начата около 2002-2003 года в рамках НИР «Самодержец» и «Властелин». Система предназначена для атаки аэродинамических целей на большой дальности, гиперзвуковых крылатых ракет, низкоорбитальных спутников, а также для борьбы с баллистическими целями, включая боевые блоки межконтинентальных ракет.