Сувенирные магазины «Уралвагонзавода» закрыли из-за долгов

Магазины брендовой одежды и сувениров проекта UVZSHOP, принадлежащего корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) закрыты, почти весь персонал уволен, а товар опечатан налоговыми органами. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник.

По его словам, на сегодняшний день задолженность UVZSHOP перед налоговыми органами составляет около 10 миллионов рублей. Общая стоимость нереализованной продукции составляет 15 миллионов рублей. «За два месяца прошли массовые сокращения — были уволены все продавцы, менеджеры и весь персонал. К августу останется около 5–10 сотрудников», — заявил источник.

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Магазины проекта UVZSHOP были открыты в 2013 году — в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, и в Москве. Также был запущен интернет-магазин Uvzshop.ru. Весной текущего года все торговые точки закрылись, в июле перестал работать сайт, так как УВЗ не продлил срок аренды домена.

В августе прошлого года стало известно о том, что концерн «Калашников» открыл фирменный магазин в аэропорту «Шереметьево». Там можно купить сувенирную продукцию, а также сумки и одежду. Ранее в том же месяце сообщалось, что концерн начнет выпускать одежду для охотников. В линейку войдут три комплекта одежды в расчете на сезоны: весну, осень и зиму, а также аксессуары.

