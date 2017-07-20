«Вертолеты России» закупят двигатели на 75 миллиардов рублей

Холдинг «Вертолеты России» и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) заключили генеральное соглашение, которое определяет объем поставок произведенных ОДК вертолетных двигателей на пять лет. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соглашение было заключено гендиректором «Вертолетов России» Андреем Богинским и главой ОДК Александром Артюховым в рамках авиасалона МАКС-2017. Сумма сделки составляет 75 миллиардов рублей и предусматривает обеспечение холдинга двигателями ВК-2500, в том числе, последней модификации ВК-2500П/ПС, а также ТВ7-117В.

«Сейчас ОДК активно наращивает объемы производства двигателей ВК-2500, поступательно выполняя программу импортозамещения. Одновременно реализуются проекты создания новых изделий. Подписанное сегодня соглашение позволит нам осуществлять долгосрочное планирование производственно-экономической деятельности и обеспечить стабильную загрузку мощностей для осуществления своевременных поставок двигателей в интересах одного из наших ключевых заказчиков — "Вертолетов России"», — подчеркнул Артюхов.

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18 июля в ОДК рассказали, что в 2017 году запланирован выпуск 130 вертолетных двигателей ВК-2500 полностью из российских комплектующих. Основным производителем турбовальных двигателей для российской вертолетной техники традиционно являлось запорожское предприятие «Мотор Сич», однако с 2014 года контакты с ним по оборонной линии были остановлены Киевом из-за политических разногласий с Москвой.

ВК-2500 представляет собой версию турбовального двигателя ТВ3-117ВМА с повышенной на 15-20 процентов мощностью, цифровой системой управления и увеличенным ресурсом. Двигатель может устанавливаться на вертолеты Ми8/Ми-17, Ми-24 (Ми-35), Ка-52, Ми-28Н.