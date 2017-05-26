ОДК развернет в Уфе производство комплектующих для двигателя ВК-2500

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) в рамках программы импортозамещения приняла решение развернуть на «Уфимском мотостроительном производственном объединении» (УМПО) серийное производство ряда узлов вертолетного двигателя ВК-2500. Об этом в пятницу, 26 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ОДК.

Программа производства узлов вертолетных двигателей в УМПО предусматривает в том числе реконструкцию существующих зданий и сооружений, прокладку новых и модернизацию старых инженерных сетей и формирование производственно-технологических центров (ПТЦ) для изготовления и сборки узлов двигателей. Запуск первого ПТЦ запланирован на 2018 год.

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В апреле глава ОДК Александр Артюхов сообщил президенту России Владимиру Путину, что полное замещение украинского импорта по вертолетным двигателям ВК-2500 запланировано на 2019 год.

ВК-2500 представляет собой версию турбовального двигателя ТВ3-117ВМА с повышенной на 15-20 процентов мощностью, цифровой системой управления и увеличенным ресурсом. Двигатель может устанавливаться на вертолеты Ми8/Ми-17, Ми-24 (Ми-35), Ка-52, Ми-28Н.