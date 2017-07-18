В ОДК рассказали о темпах выпуска вертолетных двигателей вместо украинских

В 2017 году запланирован выпуск 130 вертолетных двигателей ВК-2500 полностью из российских комплектующих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации.

Как уточнили в компании, все машины, поставляемые по гособоронзаказу, оснащаются двигателями российского производства. Проектная мощность конструкторско-производственного комплекса компании «ОДК-Климов» по таким двигателям потенциально составляет до 500 единиц в год.

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Основным производителем турбовальных двигателей для российской вертолетной техники традиционно являлось запорожское предприятие «Мотор Сич», однако с 2014 года контакты с ним по оборонной линии были остановлены Киевом из-за политических разногласий с Москвой. В последние годы в России идет освоение полного цикла производства вертолетных двигателей.

Серийный выпуск ВК-2500 в компании «ОДК-Климов» был освоен в 2015 году: произведена установочная партия в 10 единиц. На данный момент официально известно (об этом в декабре 2016 года сообщил замминистра обороны Юрий Борисов), что в 2016-м «Климов» выпустил из комплектующих российского производства 60 двигателей ВК-2500.

По предыдущим сведениям, оглашавшимся руководителем «Ростеха» Сергеем Чемезовым осенью 2015 года, план на 2016 год составлял 150 единиц, а с 2017-го — около 350 двигателей в год. В 2012 году предполагалось выпускать по 400 таких двигателей уже начиная с 2015 года.

ВК-2500 представляет собой версию турбовального двигателя ТВ3-117ВМА с повышенной на 15-20 процентов мощностью, цифровой системой управления и увеличенным ресурсом. Двигатель может устанавливаться на вертолеты Ми8/Ми-17, Ми-24 (Ми-35), Ка-52, Ми-28Н.