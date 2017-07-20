Зафиксирован самый быстрый объект на Земле

Видео: eurekalert.org

Группа ученых из Еврейского института в Иерусалиме (Hebrew University of Jerusalem) впервые сняла воронки внутри сверхпроводников, которые движутся со скоростью более 72 тысяч километров в час. Это быстрее любого существующего объекта на Земле и всех космических зондов, говорится в статье в журнале Nature Communications.

На опубликованном ролике видно, что при малых токах вихри внутри сверхпроводников неподвижны и выглядят словно яркие точки, когда как при высоких — разгоняются до скорости 20 километров в секунду. Это сопоставимо со скоростью, с которой Земля движется вокруг Солнца. Причем авторы работы уверены, что если сверхпроводники охладить еще сильнее, то скорость воронок может стать выше.

По словам ученых, это открытие позволит создать сверхпроводниковую электронику будущего и найти ответы на многие вопросы сферы электромагнитных полей и токов сверхвысокой энергии.