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Детеныша убитого льва Сесила застрелили в Зимбабве

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В Зимбабве неизвестный охотник убил льва Ксанду (Xanda) — шестилетнего детеныша знаменитого льва Сесила, которого два года назад также застрелили во время охоты. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает британская The Telegraph.

Ксанда был застрелен на территории национального парка «Хванге» на северо-западе Зимбабве, неподалеку от того места, где убили его отца. Смерть льва зафиксировали благодаря электронному ошейнику, который носило животное. С помощью таких устройств ученые отслеживают передвижение и популяцию львов в том районе.

Ошейник льва смотрителям парка передал Ричард Кук (Richard Cooke), представитель компании RC Safaris, которая организует охоту на животных на территории Зимбабве.

Эндрю Ловеридж (Andrew Loveridge), представитель департамента зоологии в Оксфордском университете, работники которого отслеживают поведение львов в парке «Хванге», заявил изданию, что охота «была в рамках установленных правил».

«Ричард Кук — один из хороших парней. Он передал нам ошейник и рассказал, что произошло. Охота была законной. Ксанде было более шести лет, так что все в рамках установленных правил», — заявил Ловеридж.

При этом ученый надеется, что вокруг национального парка будет создана пятикилометровая зона отчуждения, благодаря которой охотники не смогут случайно подстрелить животных, обитающих у границы парка.

Кук отказался общаться с журналистами и не раскрыл имя клиента, убившего льва. Издание предполагает, что охотник мог заплатить за это около 40 тысяч фунтов стерлингов (около 3 миллионов рублей). Большинство клиентов, которые приезжают в Африку на охоту, — из США, Великобритании, Германии.

Лев Сесил был застрелен американским стоматологом Уолтером Палмером в июле 2015 года. Его смерть всколыхнула общественность по всему миру, так как Сесил пользовался популярностью не только у зимбабвийцев, но и у путешественников. Приезжавшие в парк часто видели льва в саванне с его прайдом.

После того как СМИ назвали имя убившего льва туриста, аккаунт Палмера в Facebook заполонили угрозы и проклятия пользователей из разных стран мира. Поступок врача осудили многие знаменитости. В результате он был вынужден на время прекратить врачебную практику, а многие американские охотники отменили поездки в Зимбабве.

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