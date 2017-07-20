В Минюсте опровергли сообщение о многотысячных компенсациях российским зэкам

Информация о присуждении Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) многотысячных компенсаций 24-м российским заключенным по делу о нарушении избирательных прав не соответствуют действительности. Об этом говорится в пресс-релизе, Минюста России, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В общем итоге Европейский суд присудил девятерым из 24 заявителей компенсацию почтовых расходов в размере от 8 до 30 евро», — отметили в министерстве. Общая компенсация таки образом составила 248 евро.

В Минюсте подтвердили, что 4 июля при рассмотрении дела «Исаков и 23 других против Российской Федерации» ЕСПЧ установил факт нарушений избирательных прав заключенных в российских колониях и иных местах лишения свободы. Однако представители ведомства указывают на то, что в вердикте ЕСПЧ сказано, что «признание нарушения уже является достаточной компенсацией за причиненный ущерб».

На том же основании, как заявили в пресс-службе Минюста, суд отклонил требования заявителей о компенсации морального вреда. А просьбу о возмещении средств, затраченных на юридическую помощь при подготовке и рассмотрении дела суд счел необоснованной, «поскольку предмет жалобы не является сложным и не требует юридической помощи».

Ранее адвокат Игорь Трунов сообщил, что ЕСПЧ обязал Россию выплатить по 30 тысяч евро каждому из 24 заключенных, которым не позволили принять участие в выборах в Госдуму 2011 года. Юрист пояснил, что Европейский суд счел это нарушением статьи 3 протокола № 1 Европейской конвенции, в которой говорится о праве на свободные выборы.

Согласно статье 32 Конституции России, граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, не могут голосовать на выборах. Однако эта норма не распространяется на заключенных в СИЗО.

