ЕСПЧ присудил 40 тысяч евро родственникам умерших ВИЧ-инфицированных заключенных

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российское правительство выплатить 40 тысяч евро родственникам двух ВИЧ-инфицрованных заключенных, которые умерли в лечебно-исправительном учреждении № 4 УФСИН по Карелии. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона Права» со ссылкой на адвоката Ильнура Шарапова, представлявшего интересы пострадавших.

Сообщается, что правительство России просило суд отклонить жалобы родственников умерших на основании того, что они якобы находились под тщательным медицинским наблюдением и были обеспечены соответствующим лечением.

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Однако в заключении ЕСПЧ отмечается, что российские власти не предоставили медицинских заключений, свидетельствующих об оказании качественной медпомощи. Родственники умерших направили в суд экспертный доклад, выявивший недостатки в медицинском обслуживании пациентов. В частности, врач-инфекционист редко осматривал осужденных, заключенные всего по разу прошли иммунологическое тестирование, также они были лишены антиретровирусной терапии.

В ноябре 2016 года глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в 10 российских регионах наблюдается критический уровень заболеваемости ВИЧ. Она отметила, что вирус распространяется по стране неравномерно: показатели напрямую зависят от активности наркотрафика.