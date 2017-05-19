Путин назначил нового представителя России в ЕСПЧ

Президент Владимир Путин назначил замглавы Минюста Михаила Гальперина уполномоченным России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 19 мая.

Тем же указом глава государства освободил Гальперина от должности заместителя министра. Документ вступает в силу со дня подписания.

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В конце марта Путин уволил с поста уполномоченного России при ЕСПЧ замминистра юстиции Георгия Матюшкина, который работал при Страсбургском суде с 2008 года. Причины отставки не уточнялись.

33-летний Михаил Гальперин был назначен замглавы Минюста в сентябре 2015 года. До этого возглавлял в ведомстве департамент экономического законодательства.

Россия в феврале 1996 года стала 39-м государством-членом Совета Европы. Тогда же она подписала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, признав юрисдикцию ЕСПЧ.

