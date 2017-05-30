В Госдуме указали на предвзятость решения ЕСПЧ по выборам 2011 года

Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) зачастую используются для вмешательства во внутреннюю политику государств и давления на них. Об этом во вторник, 30 мая, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя решение Страсбургского суда по делу о нарушениях на думских выборах 2011 года. Ее слова приводятся на сайте «Единой России».

По мнению парламентария, в России обеспечены все возможности для обжалования результатов выборов. Кроме того, отмечает Яровая, власти не мешают общественному контролю за ходом голосования: «Например, ОБСЕ в России беспрепятственно и повсеместно имеет доступ на выборах, в отличие от США».

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Зампред думской фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов в свою очередь высказал мнение, что российским властям не следует исполнять постановление ЕСПЧ. Он подчеркнул, что решения инстанции давно политизированы.

«Выборы в 2011 году проходили неидеально, и я знаю это на собственном опыте, но я принципиально против того, чтобы Россия отдавала часть своего суверенитета наднациональным структурам, которые контролируются недружественными силами», — цитирует политика Regnum.

Ранее во вторник сообщалось, что ЕСПЧ удовлетворил жалобы девяти человек о нарушении их прав во время выборов в нижнюю палату российского парламента. Согласно постановлению Страсбургского суда, Россия должны выплатить истцам в общей сложности 38 тысяч евро .

